PSG : Deux énormes clashs sont révélés !

Ancien milieu défensif issu du centre de formation du PSG, Clément Chantôme a passé pas moins de neuf ans au sein de l'équipe première du club de la capitale. Et dans un entretien accordé à L'EQUIPE, il révèle deux gros clashs vécus à son époque, dont un qui l'a opposé à Antoine Kombouaré, ancien entraîneur emblématique du PSG.

Son nom ne dit peut-être rien au plus jeunes, et pourtant, Clément Chantôme est un joueur qui a beaucoup compté au PSG avant le rachat du club par le Qatar, en 2011. Formé dans la capitale, l'ancien milieu de terrain avait été propulsé chez les professionnels en 2006 alors qu'il n'avait que 19 ans, et Chantôme était même parvenu à se faire une place de titulaire indiscutable lors de ses premières années au PSG. Mais il a également vécu des moments de tension au Parc des Princes...

Bodmer voulait frapper Nenê

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE, Clément Chantôme raconte notamment la plus grosse dispute sont il se souvient au PSG, et elle opposait Mathieu Bodmer au Brésilien Nenê : « Il y en a eu une belle entre Bodmer et Nenê, qui avait la particularité d'être un gentil mais très chiant sur un terrain. Mathieu voulait le taper, et là, Kombouaré lui a dit : "Vas-y, tape-le." On a tous rigolé. Mathieu lui a couru après et on a fini par les séparer. Et à la fin, tout s'est bien fini », raconte l'ancien milieu de terrain du PSG, qui s'est lui aussi retrouvé au coeur d'un gros clash à cette époque.

« Ça avait chauffé avec Kombouaré »

En effet, Chantôme s'est pris le bec avec son coach de l'époque au PSG, Antoine Kombouaré, lors de la saison 2009-2010 : « Avec Antoine, ça avait chauffé. Il m'a peu fait jouer, on s'est souvent pris la tête. Il a été dur, ça a été loin. J'étais un peu le bouc émissaire. Mais il a toujours été franc. Et la saison suivante, il n'a pas été rancunier, j'étais bon et il m'a fait jouer », raconte l'ancien milieu de terrain du PSG.