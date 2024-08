Le PSG annonce une galère !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Contraint d'abandonner ses coéquipiers du PSG sur blessure après seulement 20 minutes vendredi soir lors du match de championnat contre Le Havre, Gonçalo Ramos devrait être éloigné des terrains pendant un bon moment. Luis Enrique, l'entraîneur du club de la capitale, a en effet donné des nouvelles peu rassurantes du buteur portugais du PSG après la rencontre.

Avec le départ de Kylian Mbappé, qui endossera le rôle de serial buteur au PSG cette saison ? Gonçalo Ramos (23 ans) fait figure de favori à cet effet étant donné que la direction parisienne n'a pour l'instant recruté aucun autre buteur, et l'international portugais était d'ailleurs titularisé par Luis Enrique vendredi soir au Havre pour la 1ère journée de Ligue 1 (4-1). Mais Ramos a finalement été contraint d'abandonner ses coéquipiers du PSG sur blessure après 20 minutes de jeu...

Longue absence confirmée pour Gonçalo Ramos

Et en conférence de presse d'après-match, Luis Enrique a annoncé une grosse galère pour le buteur du PSG : « Il a subi une entorse relativement dure de la cheville. On pense qu’il sera absent de manière conséquente même si on va tenter de réduire ce temps au maximum », a indiqué le technicien espagnol, qui évoque donc une absence longue durée pour Ramos.

Le PSG obligé de recruter ?

Du coup, Luis Enrique n'a pas exclu l'arrivée d'un renfort offensif d'ici la fin du mercato pour pallier à cette blessure de Ramos : « Nous sommes toujours ouverts à l’idée d’améliorer l’équipe pendant le mercato. Mais c’est assez difficile d'améliorer notre équipe avec un effectif de très haut niveau à toutes les lignes. Mais il est toujours nécessaire pour le club de chercher à s’améliorer », a précisé l'entraîneur du PSG.