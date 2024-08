PSG : Un nouveau penaltygate éclate !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ces dernières années, le PSG a souvent dû gérer des épisodes de penaltygate. On se souvient ainsi de l’affaire entre Neymar et Edinson Cavani puis entre Neymar et Kylian Mbappé. Si ces joueurs ne sont aujourd’hui plus là, cela n’empêche visiblement pas le PSG de connaitre un nouveau penaltygate.

Vendredi soir, pour la première journée de Ligue 1, le PSG s’est débarrassé du Havre (1-4). Une victoire notamment parachevé grâce à un penalty transformé par Randal Kolo Muani. Mais voilà qu’on a pu voir quelques tensions notamment entre Vitinha et Ousmane Dembélé avant ce penalty. Un nouveau penaltygate au PSG ?

«Il l’a très mal pris» : Le PSG sème une grosse pagaille sur le mercato ! https://t.co/NoZjWwUqVd pic.twitter.com/sXVMjWVrSs — le10sport (@le10sport) August 19, 2024

« On a eu le premier extrait du nouvel épisode penaltygate »

« Il y a une sorte de penaltygate au PSG. L’image du penalty avec Vitinha et tout… Luis Enrique veut que ça soit Vitinha qui tire, mais les attaquants ne sont pas d’accord. Vendredi, on a eu le premier extrait du nouvel épisode penaltygate. Attention aux matchs qui viennent… », a lâché Daniel Riolo lors de L’After Foot.

Quel tireur au PSG ?

Kylian Mbappé parti, le PSG se cherche un nouveau tireur de penalty. Si Randal Kolo Muani l’a transformé face au Havre, il risque visiblement d’y avoir des étincelles dans les semaines à venir. A voir maintenant comment Luis Enrique résoudra cela alors qu’il semble donc vouloir confier ce rôle à Vitinha.