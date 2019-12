Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les feux au vert pour ce coup préparé par Leonardo ?

Publié le 18 décembre 2019 à 23h15 par A.C.

Leonardo travaillerait activement afin de boucler un gros coup pour le mercato hivernal du Paris Saint-Germain.

Cet hiver, un milieu défensif pourrait arriver au Paris Saint-Germain. Peu utilisé par Maurizio Sarri à la Juventus cette saison, Emre Can pourrait être l'élu. Il est en tout cas une des pistes sur lesquelles Leonardo travaille le plus actuellement. Le directeur sportif du PSG aurait d'ailleurs même inséré Leandro Paredes dans les négociations avec les Bianconeri .

Le PSG et la Juventus travaillent main dans la main