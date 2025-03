Bertrand Latour : Le scandale dénoncé

La rédaction

La polémique enfle après la décision d'annuler le tir au but réussi de Julian Alvarez lors du match retour des 1/8e de finale de la Ligue des champions entre l’Atletico et le Real Madrid. Le journaliste Bertrand Latour s'insurge contre une décision qu'il juge douteuse et estime que les Merengue bénéficient souvent d’un arbitrage favorable.

C’est la décision qui a fait beaucoup de bruit lors des 1/8e de finale retour de la Ligue des champions : celle d'annuler le tir au but réussi de Julian Álvarez après une supposée double touche lors de sa frappe, provoquant de vives réactions. Ce dimanche, Bertrand Latour a lui aussi donné son avis dans le Canal Football Club sur Canal+.

«Le Real Madrid est très souvent bien arbitré»

«C’est ce que vous avez voulu avec votre vidéo, vous l’avez, pour tout. Les faux pénos, les fausses mains, les fausses doubles touches... Ils ont mis 15 secondes pour décider qu’il y avait une double touche de manière arbitraire, alors qu’il nous a fallu quatre jours et 52 caméras pour voir que, peut-être, il avait légèrement retouché le ballon… Et comme par hasard, le club avantagé… Le Real Madrid n’est peut-être pas très proche de l’UEFA, mais il est très souvent bien arbitré » a dénoncé l'ancien journaliste de la Chaîne L'Equipe qui intervient désormais chaque dimanche sur Canal+.

«C’est complètement absurde»

De nombreuses figures du football se sont insurgées contre cette décision, notamment Alan Shearer, sur Sky Sports : «J’ai regardé le penalty de Julián Álvarez plus de 100 fois et je n’arrive toujours pas à trouver de preuve concluante qu’il ait touché le ballon deux fois. C’est complètement absurde.» Marco Van Basten a également critiqué ce choix sur Instagram : «Je ne suis ni un supporter du Real Madrid ni de l’Atlético, mais Julián Álvarez a touché le ballon une seule fois. L’UEFA a l’obligation de régler ce problème.»