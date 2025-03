Bertrand Latour insulté, il va au tribunal !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent sur le plateau du Canal Football Club les soirs de Ligue 1 et du Canal Champions Club pour les rendez-vous de la Ligue des champions, Bertrand Latour est désormais très en vue sur les plateaux de télévisions. Une exposition qui a des conséquences puisqu'il est pris pour cible sur les réseaux sociaux. Le journaliste a ainsi publié un message d'insultes, donnant rendez-vous au tribunal à l'auteur de ce message insultant.

Toujours très direct dans ses analyses, Bertrand Latour est régulièrement critiqué pour ses prises de position très affirmées. Désormais sur Canal+, l'ancien journaliste de la Chaîne L'EQUIPE est présent sur le plateau du Canal Football Club les soirs de Ligue 1 et du Canal Champions Club lorsque la Ligue des champions reprend ses droits. Une présence plus important qui l'expose aux critiques... et aux insultes.

Betrand Latour dévoile un message d'insultes...

En story Instagram, Bertrand Latour a ainsi dévoilé un message d'insultes le visant. Un follower du journaliste n'a visiblement pas digéré sa prise de position sur le PSG lui reprochant d'être « un puta*n de suceur de Parisiens », avant d'ajouter des insultes plus violentes, et même à caractère homophobe.

... et donne rendez-vous au tribunal

Des propos qui n'ont donc pas du tout plu à Bertrand Latour qui les a partagés dans sa story Instagram en annonçant qu'il comptait bien porter plainte : « On va donner rdv à @djooooooo38 devant la justice. Non ? » Le journaliste a décidé de ne pas se laisser faire.