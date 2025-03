Pascal Praud valide Bertrand Latour sur CNews !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré une domination écrasante, le PSG a connu une grande désillusion avec le but de Liverpool en fin de match (0-1). Gianluigi Donnarumma fait l’objet de critiques après ce huitième de finale aller de Ligue des champions. Alors que Bertrand Latour l’a jugé responsable, Pascal Praud a partagé ce point de vue ce jeudi.

27 tirs à 2, 10 tirs cadrés à 1. Si le PSG a largement dominé Liverpool lors du huitième de finale aller de Ligue des champions, Harvey Elliott a refroidi le Parc des Princes en trompant Gianluigi Donnarumma dans les dernières minutes de la partie. Le contraste avec Alisson Becker est terrible pour le portier italien, alors que son adversaire du soir a sans doute livré la prestation de sa vie comme il l’a reconnu au coup de sifflet final.

« Un gardien du PSG ne peut pas prendre un but comme ça »

Donnarumma n’échappe pas aux critiques parmi les observateurs. « Pour moi, si tu as Alisson dans les cages… Un gardien du PSG ne peut pas prendre un but comme ça, a notamment lâché le journaliste Bertrand Latour sur Canal+. Je l’avais soulevé en avant-match : ces gardiens, on les attend dans ces moments-là. A un moment donné… »

« Donarrumma, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise… »

Un point de vue partagé par Pascal Praud. « Bertrand Latour le soulignait, Donnarumma, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise… Tu ne peux pas... », a déploré le journaliste sur CNews ce jeudi matin. Daniel Riolo avait lui aussi pointé le portier du PSG sur RMC : « Celui qui n’est pas fiable, c’est Donnarumma. Il y a une frappe et sa main, c’est une motte de beurre. Alors qu’Alisson a une main de maçon. »