La prochaine star du PSG annoncée... par un Marseillais !

Au PSG, l’ère des strass et des paillettes est révolue comme Nasser Al-Khelaïfi le confiait à l’été 2022. Plus de deux ans plus tard, les têtes d’affiches s’en sont allées. Néanmoins, il est question d’un intérêt du Paris Saint-Germain pour une star de Premier League : Mohamed Salah, en fin de contrat à Liverpool. Samir Nasri a confirmé la tendance sur Canal+.

Et si Mohamed Salah devenait la prochaine arme offensive du PSG ? Depuis de longues semaines, le nom de l’Egyptien est lié au club de la capitale pour une arrivée en tant qu’agent libre à la prochaine intersaison, soit au terme de son contrat à Liverpool. En outre, il a dernièrement assuré vouloir remporter la Premier League avec les Reds pour son ultime exercice à Anfield.

«On disait que Salah intéressait Paris»

Et à présent ? Direction l’Arabie saoudite, la MLS ou encore le PSG ? Le président Nasser Al-Khelaïfi assurait en décembre dernier à la presse allemande que tout ce qui liait le Paris Saint-Germain à Salah relevait de la fake news. Et pourtant, rien ne change dans les médias. Sur le plateau du Canal Champions Club, le présentateur de l’émission de Canal+ qu’est Hervé Mathoux a relancé le feuilleton Mohamed Salah avec ses consultats dont Samir Nasri. « Il y avait des rumeurs de transfert à Paris, on disait que Salah intéressait Paris ».

«C’est toujours le cas»

Ce à quoi le natif de Marseille et ancien joueur de l’OM a immédiatement rétorqué : « C’est toujours le cas, vu qu’il est en fin de contrat ». Le dossier Mohamed Salah est toujours d’actualité. Reste maintenant à savoir si le PSG tentera ou pas sa chance dans la course à la signature de l’international égyptien.