Mohamed Salah - PSG : La signature de rêve !

Après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, le PSG ne serait pas contre offrir un nouveau renfort offensif à Luis Enrique cet été. Dans cette optique, les dirigeants parisiens garderaient un œil très attentif sur la situation de Mohamed Salah, dont le contrat à Liverpool expire en juin prochain. Les Reds seraient toutefois assez optimistes concernant l’avenir de la star de 32 ans.

Cet hiver, le PSG a frappé un grand coup sur le mercato en s’attachant les services de Khvicha Kvaratskhelia. Le club de la capitale a déboursé 70M€ pour recruter l’international géorgien. Mais les dirigeants parisiens ne seraient pas contre offrir un autre attaquant à Luis Enrique cet été. Et dans cette optique, les Rouge-et-Bleu pourraient saisir une très grosse opportunité sur le marché des transferts.

Sur le départ, une star ne veut signer qu’au PSG !

Le PSG garde un oeil sur Mohamed Salah

Le PSG pourrait en effet tenter sa chance avec Mohamed Salah. En fin de contrat avec Liverpool, l’international égyptien n’a toujours pas prolongé et n’a encore pris aucune décision pour son avenir. À 32 ans, le Pharaon réalise l’une des meilleures saisons de sa carrière. Le signer libre serait donc un très gros coup pour le PSG.

Liverpool reste optimiste

Mais du côté de Liverpool, on resterait assez optimiste d’après les informations d’AS. Les Reds seraient persuadés que Mohamed Salah finira par prolonger. Le club de Premier League estimerait que l’Égyptien sera motivé par le désir d’évoluer encore au plus haut niveau et aller décrocher ses derniers rêves avant la fin de sa carrière. À suivre...