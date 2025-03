Salah à Paris : Le PSG déballe son joker !

Thomas Bourseau

Mohamed Salah bientôt attaquant star du Paris Saint-Germain ? C'est une possibilité d'après les multiples rumeurs de transfert entourant le buteur en fin de contrat chez les Reds. D'ici-là, un premier rendez-vous a lieu ce mercredi soir pour le compte du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions. Un duel attendu par Joao Neves.

Et si Mohamed Salah devenait la nouvelle star du PSG ? En fin de contrat à Liverpool, club dans lequel celui qui est surnommé Le Pharaon évolue depuis 2017, l'attaquant égyptien a assuré qu'il disputait sa dernière saison chez les Reds en l'état. Le Paris Saint-Germain serait sur les rangs et pourrait le chiper libre de tout contrat à la prochaine intersaison.

«La meilleure façon de défendre sur ces joueurs est d'avoir le ballon»

En attendant, Mohamed Salah va débarquer dans la capitale ce mercredi soir dans le cadre du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions entre Liverpool et le PSG au Parc des princes. Joao Neves, milieu de terrain du club parisien, a évoqué un plan pour contrer les Reds en conférence de presse. « Comment défendre sur le milieu de terrain de Liverpool ? La meilleure façon de défendre sur ces joueurs est d'avoir le ballon, c'est notre stratégie. Il faut faire bouger le ballon et produire du jeu de qualités ».

«On va essayer de couper la possession du ballon»

Et pour ce qui est de Mohamed Salah ? Même son de cloche : faire en sorte qu'il ne soit pas abreuvé de ballons. « Sur Salah ? On va essayer de couper la possession du ballon et de le garder le plus longtemps possible. En tant qu'équipe, je pense qu'on est meilleurs ».