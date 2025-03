PSG : Luis Enrique a tenu sa promesse, «c’est spectaculaire !»

Axel Cornic

Arrivé au Paris Saint-Germain il y a un peu plus d’un an et demi, Luis Enrique a rapidement imposé sa vision du football, avec des choix forts. Et s’il a été très critiqué tout au long de son aventure parisienne, on commence enfin à voir les fruits du travail effectué par le technicien espagnol.

Il lui a fallu un peu de temps. Reconnu comme un entraineur aux idées précises, Luis Enrique s’est vu offrir les clés du projet QSI après les départs de Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé. Ses débuts n’ont pas été étincelants, mais petit à petit il semble avoir transformé les critiques en louanges, avec une le PSG qui semble enfin jouer comme il le souhaite.

Et ça marche, puisqu’avant le choc face à Liverpool ce mardi, le PSG est annoncé comme l’un des favoris pour la victoire finale en Ligue des Champions. Un sacré progrès, quand on voit d’où les Parisiens sont partis. « Luis Enrique juge son équipe sur les progrès qu’elle fait depuis deux ans. A l’automne de l’an dernier, il nous promettait qu’on allait voir ce qu’on allait voir au printemps » a fait remarquer Éric Di Meco, sur RMC Sport.

« Finalement, on a attendu un peu plus que prévu, mais les progrès sont quand même là. Ils sont même spectaculaires cette saison ! » a poursuivi l’ancien de l’OM, dans le Super Moscato Show. Et une victoire face à Liverpool pourrait encore plus faire monter la cote de Luis Enrique et de son PSG, qui semble enfin avoir trouvé son rythme de croisière.