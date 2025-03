Transfert au PSG  - 60M€ : Coup de maître signé Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Au Paris Saint-Germain, le projet de jeu est clair : suivre les consignes précises de Luis Enrique comme Joao Neves l’a reconnu au cours de son point presse pré-Ligue des champions ce mardi. La recrue estivale à 60M€ hors bonus a dévoilé que la présence d’Enrique l’a incité à s’engager en faveur du PSG.

Début août, après des semaines de rumeurs et de tractations en coulisses, le PSG annonçait enfin le transfert de Joao Neves. Le milieu de terrain alors âgé de 19 ans quittait son club formateur du Benfica Lisbonne afin de rejoindre le Paris Saint-Germain contre un chèque de 60M€ sans compter les divers bonus s’élevant à 10M€.

«Une des raisons de mon arrivée à Paris est que j'appréciais l'idée de jouer avec Luis Enrique»

Depuis ses débuts sous ses nouvelles couleurs, Joao Neves n’a pas foulé la pelouse qu’à trois reprises : contre Reims et l’ASSE courant janvier et l’AJ Auxerre en décembre dernier. Force est de constater que Luis Enrique fonde de grands espoirs en lui et l’entraîneur du PSG a visiblement pesé dans la balance au moment de prendre une décision de signer au sein du club parisien pour l’international portugais. « Une des raisons de mon arrivée à Paris est que j'appréciais l'idée de jouer avec Luis Enrique ».

«On applique ce qu'il nous dit de faire»

D’ailleurs, lors de son passage en conférence de presse avant le 1/8ème de finale aller de Ligue des champions face à Liverpool mercredi, Joao Neves a dévoilé la clé de la réussite actuelle du PSG. « On applique ce qu'il nous dit de faire. Si tu adoptes la stratégie du coach, c'est plus facile ».