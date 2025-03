«Il est fort» : La sortie qui va régaler le PSG sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Réclamé par Thiago Motta cet hiver, Randal Kolo Muani a été prêté par le PSG à la Juventus où il a réussi des débuts impressionnants. Cependant, le départ du technicien italien pourrait changer la donne alors que le transfert définitif de l'attaquant français semblait en excellente voie. Mais Igor Tudor, qui a remplacé Thiago Motta, s'enflamme pour Kolo Muani.

Tudor s'enflamme pour Kolo Muani

« C’est un joueur très fort (Vlahovic, ndlr). Je suis heureux de l’entraîner, j’ai déjà fait des déclarations à son sujet dans le passé. Il a les qualités qu’un joueur de première classe doit avoir, il peut marquer des buts, il est rapide, fort, intelligent, c’est un dragueur. Il revient d’un moment comme celui-ci, nous le savons, nous en avons parlé et nous avons commencé à travailler. Il veut repartir et c’est une bonne chose. Il y a lui, Kolo Muani, ils peuvent aussi jouer ensemble, on peut tout faire. Je suis content, j’ai trouvé l’équipe forte et jeune, c’est stimulant. Quand il y a de la jeunesse, c’est une belle chose. (…) Kolo Muani est fort, nous nous sommes rencontrés hier et je suis heureux de l’avoir », s’enflamme le nouveau coach de la Juventus en conférence de presse.

«Kolo Muani est fort»

Igor Tudor en a également profité pour évoquer ses ambitions à la tête de la Juventus pour cette fin de saison : « Je ferai tout mon possible pour ne décevoir personne, en essayant au contraire de faire du bon travail. Les émotions sont clairement là, la Juve est un club que tout le monde aimerait entraîner, mais avant tout il y a le désir de travailler et de bien faire, d’atteindre l’objectif que nous connaissons tous. Je crois beaucoup en cette équipe, il y a des joueurs forts. Il y a eu peu de temps pour travailler, mais il n’y a pas d’excuses. Je n’ai jamais fait cela de ma vie ».