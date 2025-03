PSG : Dembélé boucle un transfert de rêve ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sur Instagram, Ousmane Dembélé a changé de photo de profil en s’affichant avec Gavi. Un cliché qui fait grandement parler sur les réseaux sociaux puisque le nom du milieu de terrain du FC Barcelone a plusieurs fois été évoqué du côté du PSG et surtout, il s’agirait du transfert de rêve pour Luis Enrique, qui adore l’international espagnol.

Mercredi, Ousmane Dembélé a publié une photo de profil sur laquelle on l'aperçoit avec Gavi. Un cliché qu'il utilise en photo de profil, et qui relance donc les rumeurs de transfert du milieu de terrain du FC Barcelone. Il faut dire qu'en octobre 2021, Luis Enrique avait lancé Gavi en sélection espagnole alors qu'il n'avait que 17 ans. Et quelques mois plus tard, l'actuel entraîneur du PSG s'enflammait d'ailleurs pour le jeune milieu de la Roja.

Dembélé, une photo pour attirer Gavi ?

« J’ai le sentiment que Gavi est encore un inconnu dans le football espagnol. Son jeu ne consiste pas uniquement à courir : il se bat, mais c’est aussi un joueur de très haut niveau sur le plan offensif, un pur joueur intérieur, capable d’utiliser les deux pieds, de marquer des buts, qui a une excellente dernière passe… », assurait celui qui était alors sélectionneur de l’Espagne avant de poursuivre.

Le transfert de rêve pour Luis Enrique ?

« Il a un potentiel physique énorme pour un joueur de 18 ans. Honnêtement, vous le comprendrez à l’avenir, mais c’est un joueur unique. Je ne critique pas le Barça quand je dis ça. Ce que je dis, c’est que lorsqu’il joue au Barça, on met souvent en avant ses qualités défensives, mais Gavi est bien plus que ça », ajoutait Luis Enrique.