Antoine Dupont, une menace est annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Principal concurrent d'Antoine Dupont pour le poste de demi de mêlée au sein du XV de France, Maxime Lucu a d'ailleurs pallié son absence samedi soir lors du dernier match des 6 Nations contre l'Ecosse. Et le joueur de l'UBB, qui revient de très loin en sélection nationale, affiche de solides ambitions pour son avenir avec le XV de France et souhaite concurrencer Dupont jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, en 2027.

Profitant de la rupture des ligaments croisés d'Antoine Dupont en Irlande, Maxime Lucu (32 ans) était donc titularisé par Fabien Galthié pour le dernier match des 6 Nations samedi soir, au Stade de France, entre le XV de France et l'Ecosse (35-16). Le demi de mêlée de l'UBB semblait pourtant perdu pour les Bleus il y a encore quelques mois comme il le confie au micro de RMC Sport, mais remotivé par ce succès et la perspective de remplacer Dupont qui sera out pour les prochains mois, Maxime Lucu annonce la couleur pour son avenir avec de solides ambitions.

« Un soulagement » de revenir au XV de France

« Je me suis dit que le XV de France c’était peut-être derrière moi. Je n’avais pas satisfait le staff donc je me suis dit que je ne reviendrais pas à ce poste, surtout vu la concurrence qu’il y a. Ce n'est jamais évident de subir des échecs, il a fallu se remettre en question. Donc je me suis posé la question. Après je me suis remobilisé pour le club, pour montrer que c’était juste un échec, une mauvaise passe. J’ai fait ça plutôt bien et ça m’a permis de retrouver l’équipe de France. Et quand je suis revenu, ça a été un soulagement. Déjà d’être dans le groupe et puis je me suis dit qu’il fallait aller chercher des caps et apporter ce que je pouvais », indique Maxime Lucu, qui souhaite désormais pouvoir concurrencer Antoine Dupont et lui disputer une place de titulaire au XV de France le plus longtemps possible, au moins jusqu'à la prochaine Coupe du Monde en 2027.

« Je veux continuer et participer à chaque tournée »

« C’étaient des critiques dures. Mais j’ai essayé de faire abstraction de tout ça. Vu tout ce que j’avais pris sur la tête l’année dernière, ça avait été difficile à encaisser. Après, quand tu es joueur, surtout en équipe de France, tu peux t’y attendre mais la famille, ça m’a touché. Je les voyais triste. Quand tu as des matchs comme la semaine dernière (en Irlande), il faut savoir en profiter. Finir sur un titre, c’est ça qui compte le plus au final. Je voulais déjà revenir et maintenant je veux continuer et participer à chaque tournée. Aller jusqu'à la Coupe du monde serait très beau pour moi ». Le message est passé pour Antoine Dupont, qui pourrait donc être menacé par Lucu encore un bon moment.