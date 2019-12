Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait déjà programmé un départ pour janvier !

Publié le 21 décembre 2019 à 10h15 par G.d.S.S.

Alors que le mercato hivernal ouvrira prochainement ses portes, le PSG envisagerait de céder son jeune défenseur Loïc Mbe Soh, qui devrait être prêté en janvier.

Faut-il s’attendre à un mercato hivernal agité au sein du PSG, alors que la priorité de Leonardo semble de vouloir renforcer le milieu de terrain et le poste de latéral droit ? À cet effet, les noms d’Emre Can et Mattia De Sciglio, les deux joueurs de la Juventus, reviennent avec insistance depuis plusieurs semaines. Et dans le sens des départs, le directeur sportif du PSG devrait décider de céder l’un de ses jeunes talents…

Mbe Soh vers un prêt