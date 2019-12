Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel est l'entraîneur idéal pour remporter la Ligue des Champions ?

Publié le 21 décembre 2019 à 16h01 par La rédaction

Après l'élimination face à Manchester United dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel n'aura pas le droit à l'erreur cette année. Mais selon vous, sur quel entraîneur doit miser le PSG pour remporter sa première C1 ?

Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2021 avec le PSG, Thomas Tuchel n'est pas assuré de disputer une troisième saison dans la capitale. En effet, il est difficile d'imaginer l'entraîneur allemand reconduit par Leonardo s'il ne parvenait pas à faire passer un cap au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Hasard du calendrier, Thomas Tuchel rencontrera le Borussia Dortmund, son ancien club, pour les huitièmes de finale de C1 (18 février et 11 mars). Le tacticien du PSG n'aura donc pas le droit à l'erreur, surtout après l'humiliation subie face à Manchester United l'an dernier, mais Thomas Tuchel est-il capable d'emmener le PSG sur le toit de l'Europe ?

Guardiola, Allegri, Pochettino, Tuchel... Qui peut amener le PSG au sommet de l'Europe ?