Mercato - Barcelone : Le Barça aurait pris une grande décision pour Arturo Vidal !

Publié le 21 décembre 2019 à 20h00 par H.G.

Si Arturo Vidal aimerait quitter le FC Barcelone cet hiver et qu'il serait courtisé par l’Inter, le club catalan n’aurait pas l’intention de faire de faveur à l’écurie italienne et ne laissera partir son joueur que dans le cadre d’une vente.

Mécontent de son temps jeu, Arturo Vidal pourrait quitter le FC Barcelone cet hiver, un an et demi après son arrivée en Catalogne. A 32 ans, l’international chilien aimerait retrouver un rôle de protagoniste en club, et son voeux pourrait bien être exaucé s’il venait à rejoindre l’Inter. L’équipe entrainée par Antonio Conte serait vivement intéressée par son profil afin de renforcer son milieu mais n’envisagerait pour l’heure que l’hypothèse d’un prêt, une idée qui ne conviendrait pas aux Blaugrana . Et si le dossier de l’avenir d’Arturo Vidal ferait débat en interne au Barça, le club catalan aurait d’ores et déjà pris une décision au sujet du futur de son joueur.

Le Barça ne prêtera pas Vidal à l’Inter, même avec option d’achat