Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Arturo Vidal aurait tranché pour son avenir !

Publié le 21 décembre 2019 à 11h30 par H.G. mis à jour le 21 décembre 2019 à 11h34

Arturo Vidal est en manque de temps de jeu au FC Barcelone et pourrait ainsi quitter le club catalan dès cet hiver. Dans cette perspective, l’Inter aurait déjà commencé à travailler sur son arrivée et le principal intéressé verrait d'un bon oeil l'idée de rejoindre l'équipe italienne.

Arrivé au FC Barcelone à l’été 2018, Arturo Vidal n’est jamais parvenu à s’imposer durablement dans le onze d’Ernesto Valverde. L’international chilien de 32 ans joue souvent mais ne démarre jamais les grandes affiches, une situation frustrante qui pourrait le conduire à un départ dès cet hiver. L’Inter pourrait ainsi en profiter et Arturo Vidal y retrouverait alors Antonio Conte, qu'il a déjà côtoyé lors de son passage à la Juventus. Et alors que les Bianconeri auraient abandonné l’idée d’un retour du Chilien, les Nerazzurri auraient décidé de passer à l’action afin de le recruter cet hiver.

Arturo Vidal voudrait bien rejoindre l’Inter