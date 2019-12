Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ à 25M€ d'ores et déjà programmé par le Barça ?

Publié le 21 décembre 2019 à 7h30 par B.C.

Annoncé sur le départ cet hiver, Arturo Vidal ne devrait pas être retenu par le FC Barcelone. Néanmoins, la direction attendrait un montant bien précis pour son joueur.

Si le Barça ne s'attendait peut-être pas à son départ cet hiver, le club culé pourrait être dans l'obligation de revoir ses plans. En effet, Arturo Vidal ne semble pas satisfait de sa situation en Catalogne et souhaiterait retourner en Italie, et plus précisément à l'Inter Milan où il pourrait retrouver Antonio Conte. Les deux hommes se connaissent bien pour s'être côtoyés à la Juventus et souhaiteraient de nouveau travailler ensemble. Cependant, le FC Barcelone ne compterait faire aucun cadeau.

Pour Vidal, c'est 25M€