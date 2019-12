Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel peut avoir de gros regrets pour De Jong...

Publié le 21 décembre 2019 à 4h00 par A.M.

Longtemps annoncé proche de rejoindre le PSG, Frenkie De Jong avait finalement opté pour le FC Barcelone. Et pourtant, Ernesto Valverde ne voulait pas recruter l'international néerlandais.

« Quand Barcelone a montré qu’il me voulait vraiment et que les dirigeants sont venus avec un bon plan, j’ai rapidement fait le choix. Je voulais juste aller dans ce club ». Il y a quelques jours, Frenkie De Jong dévoilait les coulisses de son choix de rejoindre le FC Barcelone alors que le Paris Saint-Germain a longtemps été présenté comme étant le club le mieux placé pour l'accueillir. Et visiblement, Ernesto Valverde ne semblait pas très chaud à attirer le joueur de l'Ajax Amsterdam.

Valverde ne voulait pas de De Jong