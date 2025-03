Zidane - Équipe de France : La presse italienne lâche une bombe !

La rédaction

La succession de Didier Deschamps continue d’alimenter les rumeurs, et si Zinédine Zidane semble être le candidat idéal pour reprendre les Bleus, la presse italienne évoque une autre possibilité : un retour à la Juventus. Malgré tout, cette hypothèse semble peu probable, et l’option Zidane à la tête de l’équipe de France reste la plus crédible.

Alors que l’équipe de France jouait ce jeudi soir (défaite 2-0 face à la Croatie) et à l’aube de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps entame sa dernière ligne droite en tant que sélectionneur des Bleus. Celui qui a mis la France sur le toit du monde en 2018 devrait vraisemblablement laisser sa place à Zinédine Zidane, annoncé depuis longtemps, et avec insistance, comme futur sélectionneur de l’équipe de France.

La bombe en Italie

Attention cependant, rien n’est officiel concernant l’avenir de Zinédine Zidane. La Gazzetta dello Sport a récemment lâché une bombe en envoyant Zizou à la Juventus de Turin pour remplacer Thiago Motta. Le quotidien italien explique cependant qu’une arrivée de Zidane en Italie relèverait plutôt d’un «rêve impossible». La Vieille Dame regarderait davantage du côté de Roberto Mancini et d’Igor Tudor (ancien coach de l’OM) pour remplacer le technicien italien.

Zidane en Bleus, le rêve de Mbappé

L’avenir de Zinédine Zidane, malgré ces rumeurs, semble s’écrire du côté de l’équipe de France. Si l’ancien milieu du Real Madrid n’a jamais officiellement confirmé cette éventualité, son arrivée à la tête des Bleus paraît être une évidence. Le capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé, s’était d’ailleurs exprimé à ce sujet :

«Mon amour pour Zinédine Zidane n’est plus à prouver. Je pense qu’il faut avoir du respect pour tous les gens qui sont là. Si Zidane vient, ce serait avec grand plaisir, je serais extrêmement heureux, mais ce n’est pas ma décision.»