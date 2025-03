Riolo, son embrouille en famille à cause du PSG !

La rédaction

Daniel Riolo a révélé une vive discussion avec son fils, supporter du PSG, au sujet du traitement réservé à Adrien Rabiot. Pour le chroniqueur de RMC, le traitement subit par Barcola n'a rien à voir et le club parisien devrait condamner les insultes à l’encontre du milieu de terrain de l’OM.

Alors que le cas Adrien Rabiot fait couler beaucoup d'encre, de nombreuses personnes prennent la défense du milieu de terrain de l'OM. Cependant, certains supporters du PSG expliquent ne pas être choqués. C'est ce que raconte Daniel Riolo dans L'After Foot, lorsqu'on lui pose la question de savoir s'il en a parlé avec des jeunes.

L'embrouille avec son fils

«Je l’ai fait avec mon fils, qui était au Parc, supporter du PSG. Il ne comprend pas. Il dit que c’est le foot, que ça a toujours été comme ça. Il a fallu que vraiment… Il n’y a pas que dans L’After que je suis capable de m’agacer, je lui ai dit : "Est-ce qu’il y a un moment où on peut passer à autre chose ?" Il revenait sans arrêt avec "oui mais ça a toujours été ça. Et Barcola machin…" Je lui ai expliqué de ne plus jamais tenir ce discours devant moi», raconte Daniel Riolo sur les ondes de RMC.

«On ferait un pas en avant si...»

Pour le chroniqueur, le PSG doit s'excuser et soutenir Adrien Rabiot :

«On ferait un pas en avant si un joueur du PSG venait soutenir Adrien Rabiot dans les jours qui viennent. Là, on aura fait un grand pas avec quelqu’un de courageux qui dira : c’était intolérable. Mais évidemment, cela ne se fera pas.»