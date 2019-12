Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une tendance claire pour l’avenir de Paul Pogba ?

Publié le 21 décembre 2019 à 5h30 par T.M.

Le feuilleton Paul Pogba fait toujours autant parler. Et du côté de Manchester United, on aurait une certaine idée de l’avenir du Français.

Alors qu’il n’a plus joué depuis de longues semaines, pour cause de blessure, Paul Pogba est toujours un joueur de Manchester United. Mais jusqu’à quand ? En effet, le feuilleton pourrait bien repartir de plus belle cet hiver puisque Pogba aurait toujours des envies d’ailleurs. Un transfert qui se préciserait selon certains...

La peur de Manchester United

Ce vendredi, en conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer a assuré que Manchester United ne vendrait pas Pogba en janvier. Une position que certains ne partageraient pas forcément en interne. En effet, selon le Daily Mirror, les joueurs et le staff des Red Devils estimeraient que le Français aurait déjà joué son dernier match et partira donc cet hiver.