Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un boulevard pour conclure ce gros coup à 0€ !

Publié le 21 décembre 2019 à 4h45 par A.M.

Alors que le PSG s'intéresserait à Christian Eriksen, dont le contrat à Tottenham prend fin en juin prochain, José Mourinho se serait résolu à perdre son joueur.

« Mon point de vue est vraiment simple. Pour qu'un joueur signe un nouveau contrat, non seulement les conditions doivent être réunies, mais le joueur doit vouloir le faire. C'est à ces joueurs de décider s'ils veulent rester à Tottenham et nous verrons ». Il y a quelques jours, Daniel Lévy avouait à demi-mots que le départ de Chrsitian Eriksen, en fin de contrat en juin prochain, était inévitable. Et visiblement, José Mourinho est sur la même longueur d'onde que son président.

Mourinho prêt à lâcher Eriksen ?