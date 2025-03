PSG - Kvaratskhelia : Le combat contre son frère !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 70M€ durant le précédent mercato d'hiver, Khvicha Kvaratskhelia se prépare à un duel fratricide avec Zuriko Davitashvili puisque le PSG sera à Saint-Etienne ce samedi. Les deux joueurs ne sont pas réellement de la même famille, mais c'est tout comme. Internationaux géorgiens et très proches dans la vie, ils se considèrent comme des frères.

Ce samedi à 19h, tous les regards géorgiens seront tournés vers Geoffroy-Guichard. Et pour cause, le matche opposant l'ASSE au PSG sera l'occasion d'un duel entre les deux internationaux géorgiens Khvicha Kvaratskhelia et Zuriko Davitashvili. Un duel fratricide tant ils sont proches dans la vie comme le raconte Levan Gvantseladze, directeur de l’académie de football du Dinamo Tbilissi.

Kvaratskhelia - Davitashvili, le duel fratricide

« Ils ont rejoint l’académie à peu près au même moment, à l’âge de 11 ans. Ils ont grandi ensemble, ont joué ensemble dans leur jeunesse et ont gardé un lien fort malgré le fait qu’ils jouent dans des clubs différents. Je décrirais leur relation en trois mots : loyauté, soutien et amour fraternel », confie-t-il dans les colonnes du Parisien.

«Khvicha est comme un membre de ma famille»

D'ailleurs, Zuriko Davitashvili confirme sa proximité avec le joueur du PSG. « On s’appelle tous les jours que Dieu fait, Khvicha est comme un membre de ma famille, c’est normal », raconte-t-il au Parisien avant de décrire Khvicha Kvaratskhelia comme « quelqu’un de très attentif qui, dès que tu as besoin de quelque chose, peut te répondre à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. »