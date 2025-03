Kvaratskhelia au PSG, son transfert a tout gâché !

Axel Cornic

A la recherche d’un renfort en attaque, le Paris Saint-Germain a décidé de miser gros sur Khvicha Kvaratskhelia, dont le transfert a couté 70M€. Et si les supporters parisiens sont heureux d’avoir l’international géorgien de 24 ans, certains continuent de regretter son départ du côté du Napoli.

Dès le départ de Kylian Mbappé l’été dernier, Luis Enrique avait glissé un nom à ses dirigeants pour le remplacer. Le feuilleton Khvicha Kvaratskhelia a en effet rythmé le début du mercato estival 2024, mais le Napoli a refusé en bloc toutes les offres du PSG. Finalement, il a fallu attendre quelques mois pour le voir débarquer, puisqu’il est la recrue phare de l’hiver.

« J'imagine ce qu'aurait été Naples avec ce phénomène-là »

Les critiques n’ont pas manqué après ce transfert, mais pas contre le PSG ! De l’autre côté des Alpes on se demande en effet encore comment le Napoli a bien pu laisser filer sa star en plein milieu de la saison. « Qu’est-ce qui n’a pas marché au Napoli cette saison ? La vente de Kvara, qui relève pourtant d'une dynamique de marché sur laquelle je n'entrerai pas. Mais j'imagine ce qu'aurait été Naples avec ce phénomène-là. J'ai vu PSG-Liverpool et Liverpool-PSG, un footballeur total, qui a même fait mal à ses adversaires à droite » a expliqué l’ancien joueur napolitain Salvatore Bagni, dans La Gazzetta dello Sport.

« S'il avait été là, le Napoli serait probablement premier maintenant »

« Il inscrit un but d'une rare beauté, refusé pour hors-jeu d'un clou ou peut-être même moins. Il est le quatrième meilleur buteur du Napoli alors qu’il est absent depuis deux mois » a poursuivi celui qui a notamment joué aux côtés de Diego Maradona par le passé. « On pourrait rester ici à parler pendant des heures de quelqu'un qui change les valeurs, même clairement, et que Conte n'a plus. S'il avait été là, je ne dis pas qu'il aurait remporté le championnat, mais il serait probablement premier maintenant ».