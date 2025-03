Le PSG signe «le meilleur du monde», Al-Khelaïfi est séduit !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé à la tête du Paris Saint-Germain à l’été 2023, Luis Enrique semble faire l’unanimité en interne. Nasser Al-Khelaïfi est notamment conquis par l’entraîneur espagnol comme il a déjà pu le dire à la presse après la victoire contre Manchester City, un sentiment partagé par les membres du club, séduits par son dévouement.

S’il n’a pas échappé aux critiques depuis son arrivée au PSG à l’été 2023, Luis Enrique a fait taire ses détracteurs grâce aux récentes performances XXL du club de la capitale, qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions et toujours invaincu en Ligue 1. En interne aussi, l’Espagnol séduit par ses méthodes, et ce même si cela a pu faire quelques étincelles, notamment avec Ousmane Dembélé, mis à l’écart du match contre Arsenal en octobre dernier, la faute à un échange tendu et un retard de l’attaquant.

Al-Khelaïfi convaincu par Luis Enrique

Au sein du PSG, Luis Enrique est décrit comme une « boule d’énergie et de conviction », révèle RMC, qualifiant l’entraîneur espagnol de « bête de travail, d’engagement et d’implication », des caractéristiques qui séduisent Nasser Al-Khelaïfi, avec qui un lien très fort a été noué.

L’entraîneur fait l’unanimité

Le président du PSG ne perd d’ailleurs jamais une occasion de saluer le travail de Luis Enrique, affirmant même qu’il s’agissait du « meilleur coach au monde » après la victoire décisive contre Manchester City (4-2) en janvier. Selon RMC, la direction estime en interne que le PSG a rarement connu un entraîneur aussi dévoué à la cause parisienne.