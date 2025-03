Une star du PSG en prime time, son incroyable show à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce samedi, le PSG se déplace à Saint-Etienne dans l'espoir de se rapprocher encore un peu plus d'un nouveau titre de champion de France. Une rencontre qui sera d'ailleurs très suivie en Géorgie puisqu'elle verra s'affronter Khvicha Kvaratskhelia et Zuriko Davitashvili. Un match retransmis en prime time dans leur pays.

Ce samedi à Geoffroy-Guichard, l'ASSE reçoit le PSG à 19h. Une rencontre assez déséquilibrée sur le papier entre une équipe en grande difficulté dans la course au maintien, et une qui marche sur l'eau. Cependant, cette rencontre risque d'être particulièrement suivie en Géorgie.

ASSE-PSG en prime time en Géorgie

Et pour cause, cet ASSE-PSG sera l'occasion d'un duel entre Khvicha Kvaratskhelia et Zuriko Davitashvili, deux stars du football géorgien qui seront donc les acteurs principaux d'un prime time très attendu en Géorgie. Avec le décalage horaire, la rencontre sera effectivement diffusée à 22h dans le Caucase. Un show TV très attendu.

«On n’arrête pas d’en discuter»

Dans les colonnes du Parisien, Zuriko Davitashvili, s'est d'ailleurs prononcé sur ses retrouvailles avec celui qu'il considère comme son frère : « Depuis que Kvara est arrivé en France, en réalité, on n’arrête pas d’en discuter, on n’arrête pas d’en rigoler. Chacun dit à l’autre qu’il va gagner, c’est un match qu’on a ciblé et qu’on a hâte de jouer ».