Mercato - PSG : Mourinho aurait pris une grande décision pour Eriksen !

Publié le 20 décembre 2019 à 12h45 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG, Christian Eriksen ferait partie des éléments dont José Mourinho pourrait se séparer cet hiver à Tottenham.

« Mon point de vue est vraiment simple. Pour qu'un joueur signe un nouveau contrat, non seulement les conditions doivent être réunies, mais le joueur doit vouloir le faire », confiait dernièrement Daniel Lévy, le président de Tottenham, ouvrant ainsi la porte à un départ de Christian Eriksen. D’ailleurs, le milieu offensif danois figurerait sur les tablettes du PSG qui envisagerait de l’attirer gratuitement à l’issue de son contrat en juin prochain. Et le PSG pourrait même avoir une belle ouverture dès cet hiver avec Eriksen…

Mourinho ne voudrait plus d’Eriksen