Mercato - Real Madrid : Le clan Valverde se réjouit de l’arrivée avortée de Paul Pogba !

Publié le 20 décembre 2019 à 20h30 par T.M.

Cet été, Zinedine Zidane a reçu une mauvaise nouvelle avec la non-arrivée de Paul Pogba au Real Madrid. Mais cela a aussi fait des heureux au sein de la Casa Blanca à l’instar de Federico Valverde et son entourage.

A 21 ans, Federico Valverde est désormais incontournable dans le milieu de terrain du Real Madrid. Grâce à son talent et son volume de jeu, l’Uruguayen a ainsi gagné les faveurs de Zinedine Zidane. Une explosion rapide qui n’était pas vraiment gagnée durant l’été. En effet, les Merengue ont tout tenté pour recruter Paul Pogba. Le Français qui aurait alors retardé l’éclosion de Valverde. C’est donc un scénario bien différent qui s’est déroulé au sein de la Casa Blanca, et le père du Madrilène s’en réjouit.

« Mieux pour lui que Pogba ne soit pas venu »