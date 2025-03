«Je signe», il retrouve le PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien bourreau du PSG en Ligue des champions, Demba Ba retrouve le club parisien ce mardi à l'occasion des demi-finales de Coupe de France. Avant ce rendez-vous historique pour l'équipe surprise de Ligue 2, le directeur du football du club nordiste a évalué ses chances de victoire face à l'invaincu PSG de Luis Enrique.

Un rendez-vous pour l’histoire. Équipe surprise de cette saison en Ligue 2, Dunkerque accueille le PSG ce mardi soir en demi-finale de Coupe de France. Un match qui marquera les retrouvailles entre le club parisien et Demba Ba. Actuel directeur du football de Dunkerque, ce dernier avait mis fin aux rêves parisiens en Ligue des champions lors de la saison 2013/2014 en inscrivant le but de la victoire pour Chelsea en quarts de finale.

Demba Ba se prononce avant le choc face au PSG

Lors d’un entretien accordé à RMC Sport, Demba Ba est ravi de voir son équipe tutoyer les sommets cette saison. « Ce que j’aurais dit si on m’aviez dit ça en début de saison ? J’aurais dit: je signe (sourire). C’est vrai qu’on a beaucoup travaillé pour avoir ce qu’on a aujourd’hui. Je ne dis pas que c’était quelque chose de prévu mais on avait planifié une certaine réussite depuis le début de saison dans notre manière de fonctionner. Et je suis content qu’on voie les fruits de cette réussite et cette planification » a confié l’ancien international sénégalais.

« On va tout faire pour ressortir vivant »

Même si les chances de victoire face au PSG sont minces, Ba espère jouer le coup à fond. « On veut gagner, on ne commence pas un match en se disant l’inverse. On connaît la montagne qui se dresse devant nous. Est-ce qu’on pourra la surmonter? Je ne sais pas. On va essayer de mettre les ingrédients pour nous permettre de performer. Le résultat ne nous appartient pas trop. On ne sait jamais. On rentre dans un ring contre un poids lourd, on est un poids plume et on va tout faire pour ressortir vivant et donc gagner » a-t-il déclaré ce lundi.