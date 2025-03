Mbappé - PSG : L’annonce surprise de l’OM sur son départ

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ces dernières années, la Ligue 1 a vu plusieurs de ses stars s’en aller, Lionel Messi et Neymar à l’été 2023, puis Kylian Mbappé l’année dernière. Selon Pablo Longoria, malgré ces départs du PSG, la compétitivité a en revanche augmenté en France, comme le président de l’OM l’a assuré en Espagne.

Invité dans l’émission El Larguero de la Cadena SER ce jeudi, Pablo Longoria s’est livré sur plusieurs sujets. Le président de l’OM a évoqué la piste Paul Pogba, son coup de gueule contre l’arbitrage après la défaite à Auxerre pour lequel il a écopé de 15 matchs de suspension, ainsi que la compétitivité de la Ligue 1. Mais ce n'est pas tout...

« Le niveau de compétition, malgré la perte des noms que vous dites, a augmenté »

Bien que Neymar, Lionel Messi, puis Kylian Mbappé aient quitté le PSG ces dernières années, Pablo Longoria estime que « le niveau de compétition, malgré la perte des noms que vous dites, a augmenté. Les résultats dans les compétitions européennes sont là. »

« Les stades sont bien meilleurs qu'en Italie et parfois en Espagne »

« Les stades sont bien meilleurs qu'en Italie et parfois en Espagne, et le football est très attrayant », a ajouté Pablo Longoria. Aux yeux du président de l’OM, le problème de la Ligue 1 et du football français est « sa commercialisation et le manque d'ordre qu'il connaît actuellement. »