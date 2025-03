Giroud invité, il va rejoindre le PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En juin prochain, le PSG fera partie des 32 équipes invitées par la FIFA à participer à la première Coupe du monde des clubs dans ce format. Et le club parisien pourrait bien être rejoint par deux champions du monde. En effet, alors que le Club Leon a été exclu, le Los Angeles FC d'Olivier Giroud et Hugo Lloris pourraient récupérer la place vacante.

Du 15 juin au 13 juillet prochain, les Etats-Unis organiseront la Coupe du monde des clubs qui réunira 32 équipes invitées par la FIFA selon différents critères. Le PSG sera notamment de la partie au sein du groupe B en compagnie de l'Atlético de Madrid, de Botafogo et des Seattle Sounders FC. Cependant, le Club Leon n'y sera pas. Les Mexicains, vainqueur de la Ligue des champions Concacaf 2023, est détenu par le même groupe que le CF Pachuca, qui participe également à la Coupe du monde des clubs.

Le Los Angeles FC invité à la Coupe du monde des clubs ?

Par conséquent, la FIFA va chercher à remplacer le Club Leon au sein du groupe D pour affronter Chelsea, Flamengo et l'Espérance Tunis. Selon les informations de L'EQUIPE, la MLS ferait le forcing pour placer une franchise en plus de l'Inter Miami. Dans cette optique, le Los Angeles FC, battu par le club Leon lors de la finale de la Ligue des Champions Concacaf 2023, revendique une place. Autrement dit, Hugo Lloris et Olivier Giroud pourraient bien faire partie de cette compétition.

D'autres clubs en concurrence ?

Cependant, deux autres franchises de MLS revendiquent une place à commencer par le Colombus Crew, finaliste de la Ligue des Champions Concacaf la saison dernière, mais également Philadelphia Union, franchise américaine la mieux classée au classement de la Concacaf sur les quatre dernières années. Enfin, il ne faudrait pas non plus écarte les Tigres UANL d'André-Pierre Gignac, ou encore le Club America qui estime qu'un club mexicain devrait remplacer un club du même pays. Réponse dans les prochaines semaines.