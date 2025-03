PSG : Al-Khelaïfi a menti, l’invitation qui tourne au fiasco

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nasser Al-Khelaïfi est l'objet du nouveau numéro de Complément d'enquête qui sera diffusé ce mercredi soir. A cette occasion, Fabien Touati, journaliste qui a mené cette enquête, révèle certains échanges avec le président du PSG qui lui aurait promis une invitation qui n'est jamais venue.

Ce mercredi, France 2 diffuse un nouvel épisode de Complément d'enquête consacré à Nasser Al-Khelaïfi. De nombreuses révélations seront faites concernant le président du PSG. A cette occasion, Fabien Touati, journaliste qui a mené cette enquête, a rencontré à plusieurs reprises le dirigeant qatari, sans jamais pouvoir obtenir une longue interview. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé.

L'invitation jamais confirmée par Al-Khelaïfi

« Je n’ai jamais vu sa maison ni son bureau. Je l’ai rappelé bien sûr, j’ai fait plusieurs demande d’interviews qui sont restées sans réponse », explique-t-il sur le plateau de Quotidien sur RMC. Egalement interrogé par l'After Foot, le journaliste confirme que c'était un sujet très difficile à réaliser.

«C’est extrêmement compliqué»

« C’est compliqué de fabriquer un Complément d’Enquête sur Nasser Al-Khelaïfi ? Oui c’est extrêmement compliqué. J’ai contacté plus de 200 personnes, des gens du milieu du foot, du monde des affaires, des anciens flics, des anciens avocats. Il y avait de tout. J’ai mis des mois et des mois avant de mettre en boite ma première interview. D’ailleurs, dans le documentaire, peu de personnes témoignent et montrent leur visage », ajoute Fabien Touati.