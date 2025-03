Droits TV : Fuite à la LFP, la vérité éclate sur le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En quête d’une solution concernant l’un des matchs de chaque journée de la saison 2024/2025 de Ligue 1, DAZN ne souhaitant à l’époque pas prendre l’intégralité du catalogue, Nasser Al-Khelaïfi proposait l’option beIN SPORTS aux autres présidents de clubs du championnat. Ce qui engendrait un clash entre le patron du PSG et ceux de l’OL et du RC Lens plus précisément. Une vidéo qui a fuité pour finir chez France Télévisions. Fabien Touati a révélé son origine.

Depuis quelques semaines, à cause d’un refus de DAZN qui n’est autre que le diffuseur principal de la Ligue 1 pour cette saison 2024/2025 de transmettre un troisième versement à la Ligue de football professionnel rapportant pas moins de 35M€, ce fut la crise chez les patrons des clubs de l’élite du football français. Des réunions se sont déroulées courant février à ce sujet dans l’optique de trouver une solution économique. Un fonds a été débloqué par la LFP en ce sens lorsqu’en parallèle, les audios d’un rendez-vous capital remontant à l’été dernier pour le partage des droits TV faisait grand bruit.

Un clash éclate entre présidents, ça finit chez France Télévisions !

La raison ? Le teasing d’un Complément d’enquête qui sera diffusé ce jeudi soir sur les antennes de France Télévisions intitulé : Pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG. Par le biais de l’extrait en question, on prenait part à une échauffourée entre Nasser Al-Khelaïfi, Joseph Oughourlian (président du RC Lens) et John Textor (patron de l'OL). La question qui est souvent revenue à la divulgation de cette entrevue était : comment a-t-elle pu fuiter ? Fabien Touati a pris part à cette investigation.

«Qui m’a envoyé la vidéo ? C’est quelqu’un qui était présent lors de cette réunion»

L’occasion pour le journaliste de dévoiler la source de la fuite sans pour autant faire tomber les masques lors de l’After Foot de mercredi soir sur les ondes de RMC. « Qui m’a envoyé la vidéo ? Un président de club ? C’est quelqu’un qui était présent lors de cette réunion. Il y avait 41 personnes. Je l’ai récupéré au mois de novembre. (…) Il y a 3 passages où Al-Khelaïfi intervient. Le passage avec Benjamin Morel, qui dure très longtemps, où il est violent. Si on laisse l’intégralité de l’échange, c’est encore plus violent. Avec Oughourlian, l’extrait est long, mais Oughourlian joue du second degré, lui dit : « Cher Nasser, je te remercie de te soucier des petits clubs », et il prend très mal ce trait d’humour. Et sur Textor, si vous regardez dans l’intégralité, les échanges sont quasiment tout le temps violents ».