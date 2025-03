Rabiot - PSG : La réponse à l'origine du divorce !

Pierrick Levallet

Parti du PSG après l’expiration de son contrat, Adrien Rabiot a fait son retour au Parc des Princes le 16 mars dernier sous les couleurs de l’OM. Les supporters parisiens ont réservé un accueil houleux à l’international français, en déployant notamment des banderoles pour insulter sa famille. Après la rencontre, le milieu de terrain de 29 ans s’en est directement pris à Nasser Al-Khelaïfi sur les réseaux sociaux. Véronique Rabiot, elle, a dévoilé les origines des tensions entre le joueur et le président du PSG.

«Il m’avait dit : ce sera la guerre»

« Il y a eu des tensions à partir de 2018 quand Adrien a souhaité partir. Adrien a été mis au placard parce qu’il ne voulait pas prolonger. [Nasser] ne gère pas le non. Ses réactions ? Ça peut être la colère, mais c’est surtout la guerre. Il m’avait dit : ce sera la guerre. Et ça a été effectivement la guerre » a expliqué la mère d’Adrien Rabiot dans un extrait de Complément d’enquête que Le Parisien a pu visionner avant la diffusion de l’émission de France 2 ce jeudi soir.

«La classe ça ne s'achète pas»

Depuis, le courant ne passe plus entre Adrien Rabiot et Nasser Al-Khelaïfi. « Insulter une mère et un père décédé... Tout se paye un jour. Vous ne l'emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Nasser, tu peux avoir tout l'argent du monde et même plus, la classe ça ne s'achète pas » a notamment lancé l’ancien de la Juventus après la victoire du PSG contre l'OM (3-1).