Al-Khelaïfi «sympathique», la mère de Rabiot surprend !

Depuis plusieurs années maintenant, rien ne va plus entre Adrien Rabiot et le PSG. Son départ en 2019 a provoqué une certaine colère chez les supporters, et sa signature à l’OM en 2024 a empiré les choses. Les tensions sont notamment montées entre Nasser Al-Khelaïfi et Véronique Rabiot. Il fût néanmoins un temps où la mère de l’international français appréciait le président du PSG.

Les tensions n’ont pas l’air prêtes de s’apaiser entre Adrien Rabiot et le PSG. Après son départ houleux en 2019 à l’issue de son contrat, l’international français n’a pas arrangé les choses en signant à l’OM en 2024. Les supporters parisiens n’ont d’ailleurs pas hésité à l’insulter lors du Classique du 16 mars dernier. Le courant ne passe plus non plus entre Nasser Al-Khelaïfi et la mère d’Adrien Rabiot.

«Je pense qu’il avait de l’affection pour Adrien»

Pourtant, il fût un temps où les deux s’attendaient à merveille. « Je pense que je le connais bien, nous nous sommes souvent rencontrés de 2014 à 2018 (pendant le passage de son fils à Paris). Il peut être sympathique, abordable. Il peut être franchement désagréable. On avait une très bonne entente même. Il était proche d’Adrien, il avait même je pense de l’affection pour Adrien » a ainsi expliqué Véronique Rabiot, dans un extrait de Complément d’enquête que Le Parisien a pu visionner avant la diffusion de l’émission de France 2 ce jeudi à 23 heures.

Véronique Rabiot a porté plainte après les banderoles pendant PSG/OM

Dans la foulée du match entre le PSG et l’OM, remporté par le club de la capitale (3-1), Adrien Rabiot n’avait pas manqué de s’en prendre directement à Nasser Al-Khelaïfi. Véronique Rabiot, elle, a porté plainte pour injures après les banderoles déployées dans le Parc des Princes. Le temps où la famille Rabiot et le président du PSG s’entendaient bien semble si lointain désormais.