Mercato - OM : Payet vend la mèche pour son retour !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, Dimitri Payet a quitté l'OM pour s'engager librement et gratuitement en faveur de Vasco da Gama. Séparé de sa famille depuis un an et demi, le milieu offensif de 37 ans a fait clairement savoir qu'il ne pouvait plus vivre comme ça longtemps. En fin de contrat le 30 juin avec son club, Dimitri Payet pourrait donc faire son retour à l'OM dès cet été.

Le 17 aout 2023, Dimitri Payet a mis fin à son deuxième passage à l'OM. En effet, le milieu offensif de 37 ans a signé librement et gratuitement à Vasco da Gama.

Payet de retour à l'OM cet été ?

Avant son départ pour le Brésil, Dimitri Payet a annoncé qu'il allait faire son retour à l'OM lorsqu'il allait mettre un terme à sa carrière sportive, et ce, pour intégrer l'organigramme du club phocéen. En fin de contrat le 30 juin avec Vasco da Gama, l'ancien international français a laissé clairement entendre ce samedi qu'il pourrait revenir à Marseille, où sa famille vit toujours, dès cet été.

Payet ne veut plus être éloigné de sa famille

« Le choix du Brésil, c’est un choix que je ne regrette en aucun cas. Pour l’instant ma fin de contrat est en juin, je ne me suis pas encore posé de questions sur la suite honnêtement, donc je ne peux pas vous dire si ça sera la fin. Je ne peux pas vous dire s’il y aura autre chose. Je ne sais pas si je peux encore continuer longtemps sans ma famille. Un an et demi maintenant, ça fait déjà beaucoup, je ne pourrai pas refaire quelque chose où on est aussi loin en termes de distance et de séparation. Ce que je veux, je ne sais pas. Mais ce qu’on veut plus, je sais », a déclaré Dimitri Payet lors d'un entretien accordé à Canal +.