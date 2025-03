PSG : Une date est annoncée pour ce renfort

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'occasion de cette trêve internationale, beaucoup de joueurs du PSG ont rejoint leur sélection pour différents rendez-vous. Lee Kang-In a ainsi rejoint la Corée du Sud et à l'occasion du match nul contre Oman jeudi (1-1) mais il a quitté le terrain en larmes et avec des béquilles. Touché à la cheville, il est directement reparti à Paris et devra observer une période de convalescence. Les dernières nouvelles sont plutôt bonnes.

Au vu de l'état dans lequel il a quitté la pelouse du match face à Oman, Lee Kang-In suscitait une vive inquiétude pour le PSG. Le Sud-Coréen de 24 ans, présent au club depuis 2023, ne devrait pas être absent trop longtemps d'après les dernières informations.

Retour rapide pour le PSG

Très utilisé par Luis Enrique cette saison, Lee Kang-In n'a pas raté un match de Ligue 1 même s'il ne figure que la moitié du temps dans le onze de départ. Le Sud-Coréen devrait être absent environ deux semaines après avoir passé ses premiers examens d'après les informations de Loïc Tanzi, journaliste de L'Equipe. Plus de peur que de mal donc.

Lee Kang-In de retour à Paris

Après avoir quitté le terrain en larmes, Lee Kang-In a rapidement fait ses bagages et a regagné Paris, où la fin de saison s'annonce animée. Si son absence ne dépasse pas les deux semaines, il pourrait bien être de retour pour les quarts de finale de la Ligue des champions face à Aston Villa.