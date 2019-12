Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un débat en interne autour de la situation d’Arturo Vidal ?

Publié le 21 décembre 2019 à 17h00 par H.G.

Alors qu’Arturo Vidal aimerait quitter le FC Barcelone cet hiver, le cas de l’avenir du milieu chilien diviserait en interne.

Arturo Vidal pourrait quitter le FC Barcelone cet hiver, un an et demi après son arrivée en provenance du Bayern Munich. L’international chilien serait mécontent de son temps de jeu en Catalogne et aimerait ainsi s’en aller afin de retrouver un rôle de titulaire indiscutable. L’Inter d’Antonio Conte se montrerait intéressé par la perspective de l’accueillir pour renforcer son milieu de terrain, et le joueur de 32 ans verrait d’un bon oeil la perspective de rejoindre l’écurie italienne. Cependant, au sein du FC Barcelone, rien ne serait encore acté au sujet de l’avenir d’Arturo Vidal.

Le Barça divisé entre l’intérêt sportif et l’intérêt économique