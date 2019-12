Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de Rakitic influencé par… le PSG ?

Publié le 21 décembre 2019 à 15h00 par T.M.

Alors qu’un départ d’Ivan Rakitic du FC Barcelone a été évoqué pour cet hiver, le PSG pourrait bien avoir une influence sur le destin du Croate. Explications.

Ces dernières semaines, Ivan Rakitic a retrouvé les premiers rôles au FC Barcelone. La situation s’est donc inversée pour le Croate qui a longtemps fréquenté le banc de touche depuis le début de la saison. De quoi le mettre au centre de nombreuses rumeurs. A l’approche du mercato hivernal, un départ de Rakitic était ainsi évoqué afin de lui permettre de retrouver le sourire loin du Camp Nou. Si cela s’est quelque peu calmer, le PSG pourrait finalement chambouler ce dossier.

Direction la Juventus ?