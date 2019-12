Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une difficulté à prévoir pour le départ d'Arturo Vidal ?

Publié le 21 décembre 2019 à 15h30 par H.G.

Alors que l’Inter aurait lancé les grandes manoeuvres pour recruter Arturo Vidal cet hiver, le club italien devra faire face aux fortes exigences du FC Barcelone pour laisser partir son milieu.

Insatisfait de son temps de jeu au FC Barcelone, Arturo Vidal aimerait quitter le club catalan cet hiver. L’Inter d’Antonio Conte serait intéressé par la perspective d’accueillir le Chilien de 32 ans pour renforcer son milieu de terrain et aurait commencé à travailler sur l’arrivée de l’ancien joueur de la Juventus et du Bayern Munich. Cependant, si Arturo Vidal verrait d’un bon oeil la perspective de rejoindre l’écurie italienne, l’Inter pourrait se heurter aux fortes prétentions du Barça pour se séparer de son joueur.

L’Inter voudrait se faire prêter Vidal, le Barça préférerait une vente