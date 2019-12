Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un prétendant sort du silence pour cette pépite de Valverde !

Publié le 21 décembre 2019 à 12h00 par H.G.

Alors que Carles Aleña devrait vraisemblablement quitter le FC Barcelone en prêt cet hiver, sa future destination reste incertaine. Et de son côté, le président de Getafe a publiquement clamé son envie d’accueillir le milieu espagnol.

Le FC Barcelone ne manque pas de monde au milieu de terrain : Sergio Busquets, Frenkie De Jong, Arthur Melo, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, ou encore Sergi Roberto dans une certaine mesure. Dans cette perspective, il est difficile pour un jeune comme Carles Aleña de se faire une place dans l’effectif catalan, bien qu’il soit auteur de bonnes performances lorsqu’il est fait appel à lui. De ce fait, le joueur formé à la Masia devrait quitter le Barça l’hiver prochain dans le cadre d’un prêt afin de disposer d’un temps de jeu plus conséquent ailleurs et parfaire sa progression. Annoncé dans les viseurs du Real Betis, de Getafe et de l'AC Milan, Carles Aleña ne manquerait pas de solutions pour rebondir dans les prochaines semaines. Et de son côté, le club de la banlieue madrilène a publiquement clamé son intérêt pour la pépite du FC Barcelone par la voix de son président.

« J’aime bien Carles Aleña »