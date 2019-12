Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Radonjic valide totalement l’arrivée de Villas-Boas !

Publié le 21 décembre 2019 à 10h45 par G.d.S.S.

Très apprécié du vestiaire de l’OM depuis son arrivée, André Villas-Boas est désormais encensé par Nemanja Radonjic qui semble ravi de la nomination de l’entraîneur portugais.

Nommé sur le banc de l’OM l’été dernier en lieu et place de Rudi Garcia, André Villas-Boas réussit pour le moment une saison convaincante au sein du club phocéen. L’ancien entraîneur de Chelsea et Tottenham, qui occupe actuellement la deuxième place de Ligue 1, a d’ailleurs réussi à relancer un joueur qui semblait totalement déboussolé depuis son arrivée à l’OM : Nemanja Radonjic. Interrogé dans les colonnes de La Provence , l’ailier serbe a déclaré sa flamme à Villas-Boas.

« Une influence positive depuis son arrivée au club »