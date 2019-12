Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Radonjic fait une grande annonce sur son avenir !

Publié le 21 décembre 2019 à 9h15 par G.d.S.S.

Visiblement très épanoui à l’OM, Nemanja Radonjic a indiqué qu’il n’avait aucunement l’intention de quitter le club phocéen pour le moment.

Recruté par l’OM à l’été 2018 pour 12M€, Nemanja Radonjic (23 ans) a vécu une première saison très difficile dans les rangs du club phocéen. Mais depuis quelque semaines, l’ailier serbe empile les buts en Ligue 1 et semble bien plus épanoui, même s’il peine encore à s’imposer en tant que titulaire à l’OM. Et alors que son contrat court jusqu’en juin 2023, Radonjic semble avoir les idées claires pour son avenir comme il l’a confié dans les colonnes de La Provence.

« Je reste ici »