Mercato - OM : Jackpot en vue pour Zubizarreta avec Radonjic ?

Publié le 21 décembre 2019 à 3h15 par G.d.S.S.

Nemanja Radonjic, qui semble avoir enfin trouvé ses marques cette saison à l’OM, pourrait d’ailleurs rapporter gros à la revente selon son sélectionneur national.

Déjà auteur de 4 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison alors qu’il avait vécu un exercice 2018-2019 très compliqué pour sa première année à l’OM, Nemanja Radonjic semble enfin confirmer les espoirs placés en lui au moment de son arrivée au club. Recruté pour 12M€, l’ailier serbe 23 ans pourrait d’ailleurs rapporter une belle somme d’argent à l’OM au moment de la revente comme l’a confié son sélectionneur national, Salvo Muslin, dans un entretien accordé au Phocéen .

« L’OM fera une grosse plus-value avec lui »