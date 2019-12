Foot - Mercato - Rennes

EXCLU - Mercato : Courtisé par la Premier League, il choisit… Rennes !

Publié le 21 décembre 2019 à 9h05 par Alexis Bernard

Courtisé depuis plusieurs semaines par des clubs français et étrangers, Adrien Hunou a finalement prolongé avec le Stade Rennais. Pourtant, les opportunités étaient belles.

Après Benjamin Bourigeaud, le Stade Rennais a officialisé la prolongation d’Adrien Hunou jusqu’en juin 2023. Un joli coup, signé Olivier Létang, car l’opération n’était pas simple à finaliser. En effet, l’attaquant rennais arrivait en fin de contrat et la perspective de pouvoir s’engager librement en juin pouvait être tentante. D’autant plus que les approches de clubs de Premier League étaient plus qu’alléchantes. Selon nos informations, Norwich et Newcastle étaient notamment intéressés par Adrien Hunou (25 ans, 6 buts cette saison, 9 lors de l’exercice 2018-2019). En France, Angers et Nice étaient sur le coup. Des contacts en Major League Soccer (États-Unis) auraient également eu lieu. Très attaché à Rennes et sa région, Adrien Hunou a préféré rester. D’autant que Rennes aurait consenti à un effort financier pour le conserver.