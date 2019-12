Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un message très clair pour Pogba !

Publié le 21 décembre 2019 à 5h00 par A.M.

Bien que Zinedine Zidane souhaite toujours recruter Paul Pogba, du côté de Manchester United, on ne l'entend pas de la même oreille.

Malgré un recrutement impressionnant cet été, le Real Madrid n'a recruté aucun milieu de terrain. Et pourtant, Zinedine Zidane a tout fait pour attirer Paul Pogba, au point de refuser Donny Van de Beek et Christian Eriksen. Mais l'entraîneur du club merengue n'a pas renoncé à attirer le Champion du monde cet hiver. Pour cela, il faudra toutefois convaincre Manchester United. Et ce n'est pas gagné si l'on en croit les déclarations d'Ole Gunnar Solskjaer.

«Paul ne sera pas vendu en janvier»