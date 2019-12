Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un flou total en interne pour l’avenir de Todibo ?

Publié le 21 décembre 2019 à 9h30 par T.M.

A l’approche du mercato hivernal, un départ de Jean-Clair Todibo est régulièrement évoqué. Toutefois, du côté du FC Barcelone, on n’aurait pas encore vraiment tranché concernant le Français.

Dans la hiérarchie des défenseurs centraux du FC Barcelone, Jean-Clair Todibo n’est que 4ème. Forcément, le Français joue très peu et voit même Ronald Araujo venir le concurrencer pour une place dans le groupe d’Ernesto Valverde. De quoi susciter de nombreuses rumeurs à l’approche du mercato hivernal. En effet, Todibo est annoncé sur le départ et les prétendants se pressent pour récupérer l’ancien de Toulouse. Le Milan AC, le Bayern Leverkusen, Southampton ou encore l’AS Monaco seraient à l’affût. Mais qu’en est-il au sein de la direction du Barça ?

Rien n’est acté !